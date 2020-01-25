تكريم الشركاء والموظفين والفرق الشرطية في العين

العين (الاتحاد) كرّمت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الشركاء الاستراتيجيين والموظفين والفرق الشرطية المتميزة بمنطقة العين، وعبر العقيد مبارك سيف السبوسي، مدير مديرية شرطة منطقة العين عن بالغ تقديره للهيئات والمؤسسات الوطنية والجهات الحكومية والخاصة في منطقة العين، والتي ساهمت مع شرطة أبوظبي في نشر وبسط مظلة الأمن والاستقرار في المجتمع.

وقال: إن هذا التكريم يعد تقديراً لجهود الشركاء والمنتسبين المتميزين في الأداء الوظيفي ومواصلة العطاء، مشيراً إلى أن التميز منهاج عمل وسلوك وظيفي يكرس شعار التنافس من أجل الأفضل وحافز للمكرمين ولزملائهم للاستمرار في خدمة الوطن.

وحضر حفل التكريم، ممثلو الشركاء الاستراتيجيين ومديرو الإدارات ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والمنتسبين، وشمل التكريم نيابة العين الكلية، وبلدية العين، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وجامعة الإمارات، وهيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة التنمية الأسرية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، وشركة كرة القدم للاستثمار، ونادي العين الرياضي الثقافي، ومركز العين التجاري، ومركز الجيمي التجاري.

كما جرى تكريم فريق الإنقاذ التطوعي الذي ساهم في إنقاذ 23 شخصاً من بحيرة الروضة نتيجة لتقلبات الطقس وغزارة مياه الأمطار في منطقة المقام بمدينة العين وعدد من الفرق الشرطية التخصصية المتميزة والعاملين المتميزين في المديرية.

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