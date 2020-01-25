«شرطة الشارقة» تدعو للاستفادة من مهلة تخفيض المخالفات المرورية

أحمد مرسي (الشارقة)

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أصحاب المركبات ممن عليهم مخالفات مرورية مسجلة قبل يوم 22 أكتوبر الماضي، للاستفادة من مهلة قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50%، والذي شارفت على الانتهاء بحلول يوم 31 من يناير الجاري.

وأكدت القيادة أنه سيكون في إمكان أصحاب المخالفات الدفع بالتخفيض الحالي عبر العديد من الطرق المحددة، سواء عبر التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية، وكذلك المراكز الشرطية الشاملة، وبعض المراكز التجارية من خلال أجهزة «سهل» وفي المنطقة الأمنية، وفي إدارة المرور والتراخيص في الإمارة.

ودعت أيضاً الأفراد كافة، خاصة المقيمين على أرض الدولة، ممن لديهم مخالفات مرورية خلال الفترة السابقة، إلى المسارعة بتسوية أوضاعهم والاستفادة من هذا القرار، وتسديد ما عليهم لإنهاء المعاملات الخاصة بهم في الإجراءات الأخرى الخاصة بتجديد إقاماتهم في البلاد.

وأفادت القيادة بأن على الأشخاص ممن عليهم مخالفات مرورية مشددة، والتي يتطلب عليها حجز المركبة أو النقاط المرورية، الحضور الشخصي للأماكن التي يسمح فيها الدفع، لتسويتها، كونها لا يمكن دفعها عن طريق المراكز الشرطية أو التطبيقات، «حيث يوجد 58 مخالفة تتضمن إقرار نقاط مرورية على مرتكبيها»، وإنما تتطلب حضور الشخص صاحب المركبة، أو السائق بصفته الشخصية.