زراعة النباتات البرية في عبوات صديقة للبيئة بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بدأت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بإدارة الحدائق والمرافق الترفيهية بمدينة زايد زراعة نباتات البيئة المحلية في عبوات صديقة للبيئة، بمشتل مدينة زايد ضمن مبادرة للمحافظة على البيئة وسلامتها، نظراً لما تتميز به العبوات الزراعية الصديقة للبيئة كونها مصنوعة من إعادة تدوير بعض المواد العضوية القابلة للتحلل، كما أنها تسهل عملية نقل الشتلات وزراعتها مباشرة في المكان المخصص لزراعتها،حيث إنها تستخدم لمرة واحدة وتتحلل بالتربة، ويمكن استخدامها لإنتاج الشتلات الصغيرة للنباتات البرية.

ويعتبر مشتل مدينة زايد، أول مشتل متخصص للنباتات البرية في مدينة زايد بطاقة إنتاجية 150 ألف شتله يتم خلاله إجراء التجارب على النباتات المختلفة، واستخلاص التجارب الناجحة للتوسع في زراعتها من خلال الحصول على بذور ملائمة للبيئة المحلية وظروف الطقس، وذلك من خلال جمع وحفظ بذورها وإكثارها ونشر زراعتها لتجنب انقراضها بسبب الجفاف، وإبرازها في المشاريع كعناصر نباتية مؤهلة للاستخدام في مشاريع الزراعات التجميلية، لما لها من خصائص بيئية عظيمة ويضم المشتل أنواع عديدة من النباتات البرية، منها «غضى، ثمام، ارطا، رمث، حاذ، زهر، غاف، عنقود، علقى، شنان، غاف عبري، راك، مرخ». وتتميز النباتات البرية بتحملها لدرجات الحرارة العالية خلال أشهر الصيف، إلى جانب مقاومتها لمعظم الأمراض والإصابات الحشرية والفطرية، كما أنها لا تحتاج إلى أسمدة أو مخصبات زراعية، وكثير منها يتحمل ملوحة التربة وتكاد لا تحتاج إلى أعمال صيانة دورية في حالة استخدامها في الزراعات التجميلية لذلك فإن هناك فرص لتوفير المياه المستخدمة في مشاريع الزراعات التجميلية كون هذه النباتات لا تحتاج إلا لقدر يسير من مياه الري، كما أن هناك فرصاً لتوفير مبالغ مالية من خلال خفض التكلفة التشغيلية لهذه النباتات لأن احتياجاتها من الخدمات الزراعية الأساسية محدودة، مثل برامج التسميد والتقليم وعمليات الرش الوقائي بالمبيدات، بالإضافة إلى الري كما أن بعض الأنواع قابلة للقص والتشكيل. وتتمثل الفوائد المرجوة من استخدام النباتات البرية في الزراعات التجميلية في تقليل تلوث الهواء والتربة والضجيج فباستخدام النباتات البرية فلا حاجة إلى الأسمدة العضوية أو الكيميائية ولا حاجة إلى عمليات الصيانة المميكنة هذا، إلى جانب تخفيض استخدام المبيدات الحشرية، كما أن النباتات البرية تعزز الاتصال بالطبيعة المحلية بجمال ودفء المكان.