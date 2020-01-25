«كيف نبني منظومتنا الفكرية» في ملتقى بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، ملتقى بعنوان «كيف نبني منظومتنا الفكرية»، بمناقشة علمية فكرية للمحاضرين الدكتور منى كامل تركي محكم دولي ومستشار بحث علمي، والدكتور يوسف شراب، أستاذ علم الاجتماع، والدكتورة وفاء مصطفى أستاذ علم الاقتصاد المعرفي بمقر المركز بالشارقة منطقة التعاون، وبحضور العديد من المثقفين والمهتمين.

تحدثت الدكتورة منى كامل تركي عن استخدام البحث العلمي في التفكير، حيث تناولت البحث العلمي كمحرك أساسي لتقدم الشعوب في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والقانونية، وهو الأسلوب الذي يعتمده الباحث لإتمام بحثه، وتحليل أفكاره، وعرضها، بهدف معرفة الحقائق حول ظاهرة، أو حدث ما، وأوضحت تركي أن الباحث يحقق ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وفق ترتيب معين، بدءاً من تحديد المشكلة، ووصولاً إلى كتابة البحث، واقتراح التوصيات باتباع سلوك إنساني منظم يهدف إلى الوصول إلى حقيقة ما، أو توضيح لحدث، أو ظاهرة ما، أو مقارنة تجربة، أو دراسة حالة أو اختبار مدى نجاح إجراء معين، وفهم الأسباب، وكيفية المعالجة، وتوضيح الحلول الممكنة لمشكلة، أو سلوك يهم الفرد، والمجتمع، عكس الملاحظات النظرية على أرض الواقع، بهدف الوصول إلى النتائج العلمية الدقيقة.

كما ناقش الحضور بطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول البحث العلمي وكيفية صياغة الإشكالية البحثية.