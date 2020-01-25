بلدية الحمرية تختتم مهرجان «أسرتي» الثالث

الشارقة (الاتحاد) أسدلت بلدية الحمرية فعاليات مهرجان «أسرتي» بنسخته الثالثة الذي أطلقته في حديقة الحي الشرقي للسيدات بالحمرية، بعد أن شهد حضور أكثر من 200 أسرة طوال أيام انعقاد المهرجان، وحقق نجاحاً كبيراً لزخم فعالياته وتنوعها.

وشهدت فعاليات المهرجان الذي أقيم بحديقة السيدات في الحي الشرقي بمنطقة الحمرية في الشارقة، العديد من الألعاب الرياضية والترفيهية والورش التعليمية للأطفال والفقرات المتنوعة وسط مشاركة كبيرة من الأطفال والأمهات.

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