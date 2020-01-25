سلطان بن خليفة ونهيان بن مبارك يحضران أفراح البلوشي والحمادي وبيشوه

الشارقة (وام) حضر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية، بمناسبة زفاف نجليه عمر إلى كريمة المرحوم حسين علي الحمادي، وصالح إلى كريمة الدكتور حسن على بيشوه.

كما حضر الحفل الذي أقيم في نادي الشارقة للرماية والغولف اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، مستشار حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ صقر بن حميد بن راشد النعيمي، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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