«الحصن» يجسد جماليات أبوظبي في القرن الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي فعاليات «عطلة نهاية الأسبوع في الحصن» أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي. تضم الفعاليات، المصمَّمة خصيصاً للعائلات، مجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تستحضر جمال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

تقام فعاليات «عطلة نهاية الأسبوع في الحصن» على مدار 7 عطلات نهاية كل أسبوعين بين شهري يناير وأبريل 2020، بداية من 24 و25 يناير الجاري.

تتضمن الفعالية باقة متنوعة من عروض الأداء التراثية والعروض الحرفية، وسوقاً لبيع المنتجات التقليدية والمأكولات والمشروبات التي تعود إلى فترتي الثمانينيات والتسعينيات، وعروضاً لأفلام وثائقية تستحضر ماضي الإمارة بالتعاون مع شركة «إميج نيشن»، بالإضافة إلى نشاطات ركوب الإبل، ومحطات طهي المأكولات الإماراتية التقليدية، والباعة المتجولين.

وقالت سلامة الشامسي، مدير قصر الحصن:« تم تصميم الفعاليات الجديدة لإثراء برامج «قصر الحصن» الذي يعد أقدم مبنى في أبوظبي، حيث يستمتع زوار القصر ببرنامج متنوع من الأنشطة الثقافية التي تستحضر أجواء الماضي، بمشاركة مجموعة من أعرق المطاعم والمتاجر التي نشأت في أبوظبي ونمت مع نمو المدينة وأصبحت ذات أهمية ثقافية لمختلف الجنسيات التي تتواجد في العاصمة ضمن نسيج اجتماعي واحد. على مدار 7 عطلات نهاية كل أسبوعين، سيقدم الحصن مزيجاً من عروض الأداء التقليدية والعروض الحرفية وعروض الأفلام الوثائقية التي ستأخذ الزوار في رحلة ساحرة تعود بهم إلى تاريخ الإمارات العريق».

تقدم عروض الأفلام، تحت شعار« شاشة الماضي: تاريخ الإمارات» وتعرض السلسلة الوثائقية المكوَّنة من خمسة أجزاء بعنوان «تاريخ الإمارات» والتي تستعرض تاريخ وتراث الدولة.