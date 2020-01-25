العين (وام) قدم الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان أمس، واجب العزاء في وفاة سالم بن هيف الأحبابي خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة فلج هزاع بمدينة العين. وأعرب عن خالص تعازيه إلى هادي بن هيف الأحبابي وعلي بن هيف الأحبابي وإلى أسرته وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعيد بن محمد يقدم العزاء في وفاة سالم الأحبابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.