سعيد بن محمد يقدم العزاء في وفاة سالم الأحبابي

العين (وام)
قدم الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان أمس، واجب العزاء في وفاة سالم بن هيف الأحبابي خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة فلج هزاع بمدينة العين. وأعرب عن خالص تعازيه إلى هادي بن هيف الأحبابي وعلي بن هيف الأحبابي وإلى أسرته وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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