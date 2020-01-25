الإمارات تستعرض المنظومة التعليمية والتوازن بين الجنسين

دافوس (وام)

شارك كل من معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومنى المري نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في عدد من الجلسات النقاشية ضمن المحور المجتمعي للمنتدى، والتي تستهدف كيفية إعادة بناء المهارات وتطويرها لدى مليار شخص خلال السنوات العشر القادمة، حيث ضم المحور عدداً من الجلسات منها جلسة حول «مستقبل التعليم، أجندة جديدة تنتظر التنفيذ»، وجلسة «الشرق الأوسط في الثورة الصناعية الرابعة»، وجلسة حول «تعريف التعليم.. النسخة 4.0»، إلى جانب جلسة بعنوان «منصة لتشكيل مستقبل الاقتصاد الجديد واستراتيجية المجتمع».

وعرض معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، تجربة حكومة دولة الإمارات في تنمية مهارات الطلاب والخريجين، من خلال منظومة التدريب الوطنية وتوفير الأدوات اللازمة، وخطة الدولة في تعزيز الوعي الخاص بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وطبيعة الفرص والتحديات التي تفرضها على المستوى المحلي والعالمي.

وناقشت الجلسة أيضاً أفضل السبل التعليمية الحديثة التي يجب أن ينتقل إليها العالم، بعيداً عن الطرق التقليدية، وحددت الجلسة بعضاً من ملامح مستقبل التعليم 0.4، الذي يعتمد على صناعة منظومة أكثر ابتكاراً اعتماداً على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير نظم التعليم عالمياً.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «إن اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة مهمة لاستعراض الرؤى والخبرات العالمية التي تتيح لنا نقل تجربتنا الرائدة في مجال التعليم العالي وآليات دمج المهارات المتقدمة في المجتمع والتعرف على مستقبل هذا المجال في مختلف دول العالم».

وشاركت منى غانم المرّي، نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وضمن المحور المجتمعي في جلسة نقاشية حول مستقبل التوازن بين الجنسين، حيث ناقشت مع الحضور أهمية دعم الحكومات للتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية التي تضمن المساواة بين الجنسين في التعليم وفرص العمل، وهو الأمر الهام لضمان النمو الاقتصادي العالمي والتماسك الاجتماعي، فمن المتوقع أن يستغرق العالم أكثر من قرنين للوصول إلى التكافؤ بين الجنسين في القوى العاملة في وتيرة التغيير الحالية، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكدت المري أنه وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استطاعت حكومة دولة الإمارات توفير بيئة متوازنة للجنسين لا تفرق بين أحد منهم. وقالت: «إن مفهوم التوازن بين الجنسين، جزء لا يتجزأ من ثقافة الإمارات، ومرتكز رئيس لتوجهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971، وما نشهده اليوم من تقدّم ملحوظ لمشاركة المرأة وإنجازاتها ضمن مختلف القطاعات، هو نتاج لهذا النهج الحكيم، وتعزيزاً لهذه المسيرة التي بدأت منذ عقود، فيما نسعى لجعل الإمارات نموذجاً عالمياً، يحتذى به في التوازن بين الجنسين».