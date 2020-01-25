«خيرية أم القيوين»: مساعدة 76 حالة مرضية العام الماضي

سعيد أحمد (أم القيوين)

قدمت جمعية أم القيوين الخيرية مساعدات علاجية وأدوية طبية ل 76 حالة مرضية من ذوي الدخل المحدود خلال العام الماضي، بقيمة حوالي 892 ألف درهم، بهدف تخفيف معاناتهم.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية، إنه تمت دراسة الحالات المرضية بناءً على تقرير المستشفى، وقدمت لهم المساعدات العلاجية، وصرفت لهم أدوية وأجهزة طبية، لافتاً إلى معظم الحالات غير قادرة على تحمل تكاليف العلاج، مما يعرضهم لمضاعفات خطيرة.

وأضاف: إن الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة الجمعية، يوجه دائماً بسرعة دراسة الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لها وتوفير احتياجات المحتاجين، لافتاً إلى أن الجمعية تحرص على دعم ومساندة الفئات ضعيفة الدخل في المجتمع، من خلال تلبية احتياجاتهم المختلفة، والارتقاء بمستوى معيشتهم وتشجيعهم على القيام بدورهم الحيوي في الحياة.

وأكد أن الجمعية لها مشاركات ومساهمات فعالة في القضايا المهمة التي تعنى بصحة الأفراد في ظل ارتفاع الكلفة العلاجية، حيث وضعت خطة للمشاريع والحملات الخيرية والإنسانية، لمساعدة أكبر عدد من الحالات المحتاجة والأسر المعوزة، مثمناً جهود الحكومة الرشيدة في تسخير كل الإمكانات لرسم البسمة والأمل على الفئات المحتاجة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وكذلك دور المحسنين في الدولة وتجاوبهم السريع مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون لها.