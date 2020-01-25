«هيئة الإسكان»: قروض توسعة وصيانة مباني أبوظبي بعد 10 سنوات من الإنشاء

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن معايير الاستحقاق في حالة قرض الصيانة، أو التوسعة تستوجب ألا يقل العمر الإنشائي للمسكن عن 10 سنوات، أما في حالة قرض الهدم، وإعادة البناء فيجب ألا يقل عمر المسكن عن 20 عاماً من تاريخ إنجاز المسكن، يضاف إلى ذلك الحالة الإنشائية للمسكن، والتي يحددها التقرير الفني.

وفي رد هيئة أبوظبي للإسكان على أكثر الأسئلة تكراراً من المتعاملين على موقعها الإلكتروني، إن كان يتم الإعفاء من تسديد القرض في حالة وفاة المستفيد بعد صدور قرض باسمه، أوضحت الهيئة أنها تبت بالقروض التي توفي أصحابها إذا حدثت الوفاة بعد الموافقة على القرض وقبل الشروع في أعمال البناء، إما بتحويل القرض إلى ورثته أو بإلغائه، أما إذا كان قد باشر في أعمال البناء فيتم استكمال البناء، ومن ثم الإعفاء من السداد.

وذكرت الهيئة في رد آخر على سؤال بشأن تحويل خدمة قرض الصيانة إلى شراء مسكن جاهز، أن السياسات والإجراءات المعتمدة حالياً لا تسمح بتحويل قرض الصيانة إلى قرض شراء مسكن جاهز. وفي حالة التعامل مع المسكن الحكومي غير الصالح للسكن، تنصح الهيئة بتقديم طلب قرض على المسكن الحكومي لإجراء التقييم الفني للمسكن، حيث يتم بناءً على التقرير الفني النظر في الطلب واتخاذ القرار وفقاً لشروط الاستحقاق.

وبشأن تغيير موافقة قرض بناء صادر إلى قرض شراء مسكن، أكدت الهيئة أنه يتم إلغاء موافقة قرض بناء صادر وتقديم طلب استبدال منحة أرض سكنية بقرض شراء مسكن جاهز، موضحة أن مدة سداد القرض، تحدد على ضوء الحالة الاجتماعية والملاءة المالية بحد أقصى 25 سنة، ويتم استقطاع 10 إلى 20% من الراتب الشهري، أو الدخل الشهري أيهما أعلى.

وفيما يتعلق بالدفعات الشهرية الخاصة بالقرض إن كانت ستظل كما هي عند سن التقاعد، أكدت الهيئة أنه في حال بلوغ سن التقاعد القانوني ستتم مراجعة الدفعة الشهرية للقرض الخاص بالمستفيد في ضوء وضعه المالي ووفقاً للشروط المطبقة، داعية الهيئة المستفيدين إلى مراجعة بنك أبوظبي الأول في مثل هذه الحالة.

وأشارت الهيئة إلى أن توزيع القروض يعتمد على مجموعة من العوامل وليس فقط على أسبقية التقديم، حيث تحدد الأولوية بعد دراسة عوامل مختلفة، منها الموقع الجغرافي للأرض، والبنية التحتية، وبناء المناطق الحديثة، واستكمال المناطق القائمة وغيرها، وقد يتم رفض الطلب إذا لم تستوف الشروط، ويتم إعلام المتعاملين بذلك مع ذكر أسباب الرفض.

وفي سؤال ورد للهيئة حول إن كان يحق للزوجة الثانية لمواطن قد حصل على منفعة أو قرض سكني الحصول على منفعة سكنية أيضاً، أوضحت الهيئة أن شروط الاستحقاق المعتمدة حالياً لا تسمح بازدواجية المنفعة بين الأزواج.

وبشأن إن كان يحق للمواطن المتزوج الذي لا يعمل وليس لديه ملاءة مالية كافية التقدم بالحصول على قرض شراء مسكن، أوضحت الهيئة أنه لا يمكن للمواطن التقديم على طلب منحة، وإنما تعطى المنحة بناءً على نتائج دراسة وتقييم الوضع المالي الخاص بصاحب الطلب ووفقاً لشروط الاستحقاق المطبقة.

وأكدت الهيئة أنه لا يجوز للمواطن المتزوج والعائل لأبنائه وأقل من 22 سنة التقدم بطلب الحصول على منفعة سكنية، لعدم تحقق شرط العمر «22» سنة للمواطن الإماراتي.

إلى ذلك، أفادت الهيئة بأنه يحق للمواطن التقدم بطلب الحصول على قرض شراء مسكن جاهز في حال كان يملك نسبة إرث في مسكن جاهز، مشترطة توافر الشروط المطبقة للحصول على هذه الخدمة. وحول الخدمات التي يمكن للمواطنة التي تحمل خلاصة قيد إمارة أخرى، ولكنها تعمل في منطقة من مناطق إمارة أبوظبي، أوضحت هيئة أبوظبي للإسكان أنه يمكن التقديم على خدمة شراء أرض سكنية مع استيفاء الشروط العامة للبرنامج والشروط الخاصة لهذه الفئة.