تكريم الفائزين في «بصمات ثقافية»

الشارقة (الاتحاد)

كرّم المكتب التربوي للغة العربية لدول الخليج بمقره في مدينة الشارقة، الفرق الثلاثة الفائزة في مسابقة «بصمات ثقافية»، ممثلة في فريق «أصحاب الهمم» الفائز بالمركز الأول، وفريق «الأسرة» بالمركز الثاني، وفريق التسامح الفائز بالمركز الثالث، وذلك بحضور الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم العضو الفخري لمكتبة اقرأ واستمتع. كما تم تكريم المشاركات في إعداد المبادرات الهادفة في نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز القراءة.

كما تم تكريم الفائزات في مسابقة «عناوين وحكايا» وهن الطالبة القاصة إيمان محمد الصباغ والطالبة القاصة آية محمد الصباغ، والطالبة القاصة ندى داوود الشلودي.

يأتي التكريم في إطار مبادرات «المكتبة»، والرامية إلى تقوية وتعزيز الصلة بين القراءة وبين أفراد الأسرة، وجعلها أسرة واعية، تقرأ وترتقي في مسيرة تطور المجتمع، من خلال خلق جو محبب وجاذب بين أفراد الأسرة والقراءة الهادفة بأنواعها، من خلال إدراج أنشطة قرائية متميزة ومنسجمة مع أسلوب حياتهم اليومي المزدحم.

وتهدف المكتبة إلى نشر المعرفة وثقافة القراءة في المجتمع عامة، وإبراز الطاقات الكامنة لدى العضوات المنتسبات للنادي، والتعريف بالرموز الثقافية والعلمية والفكرية في بلادنا، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والتربوية المعاصرة وطرحها للحوار والمناقشة، وتقريب وجهات النظر من خلال الحوار الهادف، وتوجيه العضوات إلى العمل التطوعي، وذلك لتطوير المجتمع من خلال الفعاليات التي تثري بها المكتبة، وإصدار مجلة ثقافية أسرية توعوية.