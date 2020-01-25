«شرطة الشارقة» توعي طلاب المدارس الحكومية والخاصة

الشارقة (الاتحاد) زارت إدارتا الإعلام والعلاقات العامة، والمرور والدوريات بشرطة الشارقة، عدداً من المدارس الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة بهدف تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية حول مبادئ الأمن والسلامة والنقل الآمن والقاعدة الذهبية لطلاب تلك المدارس.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة وبتوجيهات اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بالتواصل مع طلاب المدارس بالحلقتين الأولى والثانية ورياض الأطفال والاستماع إليهم ومشاركتهم في كافة المناسبات المجتمعية الخاصة بهم خلال العام الدراسي 2020م.

وقامت الإدارتان مؤخراً بزيارة لمدرسة بريلينت إنترناشونال الخاصة بالشارقة، وقدمت شخصية «الشرطي الصغير»، والرقيب أول خالد نور، محاضرات لطلاب المدرسة من الحلقتين الأولى والثانية حول القاعدة الذهبية هدفت من خلالها إلى تعزيز السلامة بكافة أنواعها في محيطهم المدرسي والخارجي، حيث قدمت لهم برامج توعوية مبسطة تراعي فئاتهم العمرية.ويتواصل العمل التوعوي طوال أيام العام الدراسي، على كافة المدارس بإمارة الشارقة لنشر التوعية بين طلابها.

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