الامارات | شرطة الشارقة تنشر التوعية بالأمن في المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنشر التوعية بالأمن في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت إدارتا الإعلام والعلاقات العامة، والمرور والدوريات بشرطة الشارقة، عدداً من المدارس الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة، لتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية حول مبادئ الأمن والسلامة والنقل الآمن لطلاب تلك المدارس.

وقدمت الإدارتان محاضرات لطلاب من الحلقتين الأولى والثانية، لتعزيز السلامة بأنواعها كافة في محيطهم المدرسي والخارجي، حيث قدمت لهم برامج توعية مبسطة تراعي فئاتهم العمرية.

جاء ذلك، انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة وتوجيهات قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، بالتواصل مع طلاب المدارس بالحلقتين الأولى والثانية ورياض الأطفال والاستماع إليهم ومشاركتهم في كل المناسبات المجتمعية الخاصة بهم خلال العام الدراسي.