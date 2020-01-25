شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنشر التوعية بالأمن في المدارس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت إدارتا الإعلام والعلاقات العامة، والمرور والدوريات بشرطة الشارقة، عدداً من المدارس الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة، لتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية حول مبادئ الأمن والسلامة والنقل الآمن لطلاب تلك المدارس.
وقدمت الإدارتان محاضرات لطلاب من الحلقتين الأولى والثانية، لتعزيز السلامة بأنواعها كافة في محيطهم المدرسي والخارجي، حيث قدمت لهم برامج توعية مبسطة تراعي فئاتهم العمرية.
جاء ذلك، انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة وتوجيهات قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، بالتواصل مع طلاب المدارس بالحلقتين الأولى والثانية ورياض الأطفال والاستماع إليهم ومشاركتهم في كل المناسبات المجتمعية الخاصة بهم خلال العام الدراسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شرطة الشارقة تنشر التوعية بالأمن في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.