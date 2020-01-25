الامارات | 4 طلاب يبتكرون غواصة لتنظيف الموانئ

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلاب يبتكرون غواصة لتنظيف الموانئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر أربعة طلاب في المدرسة الإماراتية غواصة روبوت لتنظيف الموانئ والقوارب والزوارق التي تدخل موانئ الدولة، ضمن مسابقة روبوت (ROV)، التي تعد أحد المسارات الأربعة ضمن «معسكر كشافة الذكاء الاصطناعي والروبوت»، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، خلال إجازة الشتاء.

وأفاد الطالب عبدالله محمد الشحي، بأن الغواصة تستطيع تنظيف القوارب والزوارق مما علق بها خلال رحلتها.

وتابع أن الغواصة تحقق فوائد أخرى، مثل فحص أنابيب النفط لتجنب أي تسريب يؤدي إلى انفجار خط البترول، مشيراً إلى أن فريق المشروع الذي ضمّ معه زملاءه عبدالعزيز سعود الحمودي، ومحمد علي المالكي، وأحمد موسى الظهيري، أجروا تجارب ناجحة على النموذج التجريبي الذي ابتكروه. وحول حجم الغواصة، أوضح الشحي أنه ليس لها حجم محدد معتمد، حيث إنها متعددة الأحجام، حسب الأغراض التي تستخدم فيها، لكن النموذج الذي نفذه الفريق صغير الحجم (40 × 60 سم)، لافتاً إلى أن الفريق يعمل على تطوير الغواصة بشكل جزئي ومرحلي، حتى تصبح نموذجاً يحاكي الغواصة الحقيقية.

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وأضاف أن الفريق شارك بالغواصة في مسابقة معسكر كشافة الذكاء الاصطناعي والروبوت الذي نظمته الوزارة خلال إجازة الشتاء بمدرسة السدرة في الشارقة، وفاز بالمركز الأول من بين 13 فريقاً، لافتاً إلى أن الوزارة قدمت الدعم اللازم لكل الفرق المشاركة.

وذكر أن الفريق سيشارك بالابتكار في مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت التي تنطلق فعاليات دورتها السادسة في 23 فبراير المقبل. وكان معسكر الذكاء الاصطناعي والروبوت الذي نظمته وزارة التربية والتعليم للطلبة، خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، تضمن أربعة مسارات هي: مسار الروبوت الغواصة ROV، ومسار الروبوت فيرست FTC، ومسار الروبوت فيرست FLL، ومسارات Masterskills للمهارات المتقدمة التي تنظم في مجمع المراكز التخصصية في دبي.