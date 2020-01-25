الامارات | «الصحة» تقدم منحاً دراسية في تخصصات التمريض

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم منحاً دراسية في تخصصات التمريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في معرض التعليم الدولي 2020، بمركز إكسبو الشارقة الذي اختتم أعماله أمس، عدداً من المنح الدراسية في تخصصات التمريض، ضمن عدد من جامعات الدولة، حيث تتكفل الوزارة بالرسوم الدراسية والمواصلات والسكن، إضافة إلى تقديم حوافز مالية شهرية للطلبة، بهدف زيادة أعداد الكوادر التمريضية المواطنة المؤهلة للمساهمة في تقديم رعاية صحية متميزة للمجتمع.

وأشارت مدير إدارة التمريض في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتورة سمية البلوشي إلى أن مهنة التمريض تحظى بقدر عالٍ من الاهتمام والأولوية في استراتيجية الوزارة، منوهة بأن خطة الوزارة لتعزيز جاذبية مهنة التمريض تشمل ثلاثة محاور رئيسة، هي التحفيز، والتوعية والإعلام، بينما يركز المحور الثالث على التعليم والتدريب ليغدو التمريض مهنة جاذبة للكوادر المواطنة.

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ولفتت إلى أن مشاركة الوزارة في المعرض تأتي توافقاً مع تطلعاتها الطموحة للترويج للفرص الوظيفية المتاحة لزيادة نسبة الكوادر المواطنة في التخصصات التمريضية والطبية والفنية والإدارية، من خلال عرض المنح الدراسية في تخصصات التمريض وتقديم دورات تدريبية بهدف جذب وتشجيع الشباب المواطن على الالتحاق بسلك التمريض، وإعداد خريج متميز وفعال قادر على المنافسة في سوق العمل.

رحلة افتراضية

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بإدارة التمريض، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عدداً من ورش العمل لطلبة وطالبات المدارس ضمن برنامج الإرشاد الأكاديمي والمهني تحت عنوان «عَزِّم وانضم الى كادر التمريض الإماراتي»، بهدف إطلاع طلبة وطالبات المدارس على مهنة التمريض، وتعريفهم بدور الكوادر التمريضية ضمن القطاع الصحي وبرنامج المنح الدراسية، إضافة إلى تقديم رحلة في عالم التمريض من خلال الواقع الافتراضي VR ثلاثي الأبعاد 3D، لجعل التعلم أكثر جاذبية وتفاعلية، وتغيير الصورة النمطية عن مهنة التمريض بشكل عام وشرح مميزات وآفاق التطور المهني.