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بالصور| سيارة تويوتا لاند كروزر 2020 في الإمارات
وصلت سيارة تويوتا لاند كروزر 2020 بنسختها الجديدة إلى الإمارات، وهي سيارة قوية مناسبة للباحثين عن المغامرة.
تحتوي لوحة الأدوات في السيارة على كل ما تحتاج إليه، من خلال شاشة قياس 9 إنش تعمل باللمس وأدوات تحكم سهلة الاستخدام، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
كما زودت السيارة بشاحن لاسلكي ونظام صوتي من JBL، وحصلت على مجموعة من مواصفات السلامة والأمان ومساعدة السائق التي أصبحت متوفرة في معظم سيارات الإنتاج التجاري.
ميكانيكياً تعتمد سيارة تويوتا لاندكروزر على محرك V8 سعة 5.7 لتر يولد قوة 381 حصان و 544 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل مع قير اوتوماتيك من 8 سرعات، وتعمل السيارة بالتأكيد بنظام دفع رباعي للعجلات.
وتتميز هذه السيارة من الخارج بحصولها على صادمين أكثر فخامة مع وجود حواف رياضية، ويوجد شبك أمامي مجدد وأضواء لاندكروزر GXR 2020، وتحتوي على جنوط قياس 20 إنش محاطة بعجلات دنلوب .
ويمكن للسيارت استيعاب ثمانية أشخاص داخل المقصورة الأنيقة وجعلهم سعداء تمامًا بمقاعدهم ذات التهوية والتدفئة الجيدة والمخصصة.
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