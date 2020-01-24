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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 24 يناير 2020 أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما في الإمارات مجموعة من أفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم. وفيما يلي مجموعة من أحدث الأفلام المعروضة في سينما الإمارات هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز: The Gentlemen يحاول تاجر مخدرات بريطاني بيع امبراطوريته الناجحة لحاكم منطقة أوكلاهوما. The Turning مربية شابة يتم استئجارها من قبل رجل بعد أن بات مسؤولًا عن تربية أولاد أخيه الصغار بعد موت والديهما. The Last Full Measure Advertisements بعد مرور أربعة وثلاثين عامًا على موت (آيرمان ويليام إتش. بيتسنبارجر)، يتم منح ولده جائزة الشرف العسكري لبطولاته في ساحات المعركة. حيث يستعرض لنا الفيلم واحدة من القصص العظيمة التي لمُ تُحكى من قبل عن حرب فيتنام. Just Mercy تدور احداث الفيلم حول القصة الحقيقية للمحامي الذي درس في هارفارد براين ستيفنسون، والذي يذهب إلى ألاباما للدفاع عن المحرومين والمدانين بالخطأً – بمن فيهم والتر مكميليان، وهو رجل حكم عليه بالإعدام على الرغم من الأدلة التي تثبت براءته. Dolittle يتناول الفيلم رحلة الدكتور دوليتل الذي يكتشف أنه يستطيع التحدث إلى الحيوانات.

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