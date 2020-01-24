أحمد بن محمد: كوادرنا الإعلامية قادرة على التطوير بنهج التميز الإماراتي

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عام 2020 سيكون عام الانطلاق نحو عملية تطوير شاملة لإمكانات وقدرات دولة الإمارات استعداداً للخمسين عاماً القادمة، يضع على الإعلام المحلي مسؤولية كبيرة لتطوير قدراته وتوحيد جهوده استعداداً للمرحلة المقبلة، ليكون إعلامنا دائماً في المقدمة ونموذجاً يحتذى به لتوفير رسالة إعلامية متطورة ذات محتوى عصري متميز.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مقر مؤسسة دبي للإعلام، حيث كان في استقبال سموه أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من قيادات المؤسسة، حيث اطلع سموه على سير العمل في تلفزيون دبي الذي كان البداية التي انطلقت منها المؤسسة مع انطلاقها على يد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في العام 1973، إذ تم افتتاحه وبدء بث إرساله في العام 1974.

وأثنى سموه على جهود المؤسسة بكل أفرعها وقطاعاتها، مؤكداً أن مؤسسة دبي للإعلام بتاريخها العريق الذي يقارب نصف قرن من الزمان، تشكل أحد المكونات الرئيسة للمنظومة الإعلامية الإماراتية سواء من خلال تلفزيون دبي بقنواته المتنوعة، أو عبر صحيفتي البيان والإمارات اليوم، وكذلك عبر منصاتها الإلكترونية التي تعد شاهداً على مواكبة المؤسسة للتطور الكبير الحاصل في المجال الإعلامي على مستوى العالم، مؤكداً سموه أن هذا التاريخ العريق يزيد من مسؤولية المؤسسة تجاه التطوير المستمر وتعزيز القدرات وامتلاك الأدوات التي تعينها على مواصلة دورها في خدمة الوطن ومساندة أهدافه الاستراتيجية وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يتوافق مع ما ينتظره المجتمع من إعلام يتماشى مع تطلعاته ويلبي احتياجاته.

وقال سموه: «تقديم محتوى يواكب العصر ويراعي احتياجات المتلقي بإلقاء الضوء عليها وإبرازها ويعين على تلبيتها كشريك في مسيرة التنمية، من المتطلبات الأساسية الواجب مراعاتها في عملية التطوير»، مضيفاً سموه: «توحيد جهود مؤسسات الإعلام ورفع مستوى التنسيق فيما بينها والنظر في كيفية الاستفادة القصوى من إمكاناتها تمثل أولويات للعمل خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أكدناه في أول اجتماعات مجلس دبي للإعلام، وسنتعاون عن قرب مع جميع فرق العمل ونتطلع لإسهاماتهم بأفكار تعين على تحقيق تلك الأهداف في أقصر الأطر الزمنية الممكنة». وأوضح سمو رئيس مجلس دبي للإعلام: «هدفنا إضافة فصول جديدة من التميز في سجل مؤسسة إعلامية عريقة وضع أساسها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، قبل ما يقارب من خمسين عاماً، فما راكمته المؤسسة من خبرات على مدار كل تلك السنوات، يمثل قاعدة طيبة للانطلاق نحو المزيد من الإنجازات سعياً لإفساح موقع متميز لها بين مصاف مؤسسات الإعلام العالمية الكبرى، كلنا ثقة في قدرة كوادرنا الإعلامية الوطنية على ريادة هذا التطوير بفكر واع ونظرة مستقبلية تستلهم نهج الإمارات في التميز والتفوق في كل المجالات». وشاهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته مركز الأخبار بمدينة دبي للإعلام الكيفية التي يتعاطى بها الفريق مع الأخبار وأسلوب التناول لتقديم تغطية إخبارية شاملة تنافس المصادر الإخبارية الأخرى وتقدم للمتلقي ما يتطلع إليه من تناول متوازن يقوم على الحيادية في العرض والنقاش وتناول القضايا الإقليمية والعالمية من أكثر من زاوية ووجهة نظر، حيث شدد سموه على أهمية مواصلة تقديم نموذج يحتذى في التناول الإخباري الذي يقدم الحقيقة كما هي للناس ويعينهم على فهم التطورات من حولهم بأسلوب يتسم بالنزاهة والموضوعية، متمنياً سموه لفريق العمل بالمركز كل التوفيق في رسالتهم، في حين التقطت لسموه مع طاقم عمل مركز دبي للأخبار الصور التذكارية في ختام الزيارة للمركز.