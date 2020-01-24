مريم الرميثي: الإمارات سبّاقة في رعاية الأسرة

أبوظبي (وام) أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن حصول الدولة على المركز الأول عربياً ضمن أفضل الدول لرعاية الأسرة لعام 2019 يأتي ترجمة لتوجيهات وتوجهات القيادة الرشيدة التي تحرص على الاهتمام بالأسرة محوراً رئيساً للتنمية، وحاضناً أول للنشء المعوّل عليهم بناء الوطن. وقالت الرميثي في تصريح لها، إن القيادة تولي الأسرة الأهمية القصوى، وتحرص على توفير كلّ أسباب السعادة والاستقرار لأفرادها كافة، وما شهدته الدولة خلال شهر يناير الجاري من تغييرات وتحديثات على نظم الرواتب والحوافز هو أحد أقرب الأمثلة على حجم هذا الاهتمام. وأشارت إلى الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة التنمية الأسرية في ترجمة توجيهات القيادة التي تولي الأسرة اهتماماً بالغاً، لافتة إلى أنه لا نستغرب حصول الدولة على المركز الأول في هذا المجال، فهي السّباقة إلى المراكز الأولى في مجالات متعددة.

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