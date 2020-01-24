هزاع بن زايد: مبادرات الإمارات تجسد نظرة إنسانية

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المبادرات المهمة التي تطلقها الإمارات من دافوس تجسد نظرة إنسانية فريدة للاقتصاد بوصفه رافعة لحياة وتعليم أفضل وللتكافل والتضامن بين البشر. جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر».

وقال سموه: «المبادرات المهمة التي تطلقها الإمارات من دافوس، بما فيها مبادرة مكافحة الفقر ومبادرة تعليم البرمجة لخمسة ملايين شاب من خمسين دولة والتي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد، تجسد نظرة إنسانية فريدة للاقتصاد بوصفه رافعة لحياة وتعليم أفضل وللتكافل والتضامن بين البشر».

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