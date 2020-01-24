محمد بن زايد وملك الأردن: نعمل مع المجتمع الدولي لاستقرار المنطقة

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وبحث سموه والملك عبدالله الثاني خلال الاتصال، العلاقات الأخوية المتينة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما استعرضا مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سموه وجلالة ملك الأردن، أهمية العمل العربي المشترك والتعاون مع المجتمع الدولي لتثبيت أسس الاستقرار في المنطقة، والتوصل إلى حلول سلمية تراعي مصالح الشعوب في الأمن والسلام.

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