أحمد بن سعيد: الإمارات تملك منظومة اقتصادية قوية

دافوس (الاتحاد)

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات: «إن دولة الإمارات العربية استطاعت خلال العقد الماضي بناء منظومة اقتصادية قوية متوازنة، تعتمد على التنوع الكامل لمواردها، مع تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز التوجه نحو الاقتصاد الدائري، ما ساهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية على الصعيد الاقتصادي، واليوم ترسم الحكومة ملامح اقتصاد المستقبل، وتساهم في تعزيز فرص العمل، وتنمية القطاعات المستقبلية التي ترتبط مباشرة بتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالاستفادة القصوى من الثورة الصناعية الرابعة، ويوفر وجودها في هذا المحفل الدولي قناة مهمة لتعزيز مساهمتها في صياغة المسارات التي يمكن أن تتخذها دول العالم تجاه القضايا والاتجاهات المؤثرة في حركة النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد».

أضاف سموه «الاقتصاد العالمي يتجه نحو تغيرات نوعية، وسوف تساهم الإمارات بقوة في حركة التجارة العالمية عبر القارات الثلاث (أوروبا، وآسيا وإفريقيا)، لما تمتلك من مقومات اقتصادية، ولوجستية كبيرة تؤهلها لأن تكون معبراً رئيساً وملتقى عالمياً للقطاعات الاقتصادية كافة».

جاء ذلك، لدى مشاركة سموه متحدثاً ضمن المحور الاقتصادي في جلسة حوارية تناولت موضوع «دبي طريق الحرير، إعادة اختراع التجارة واللوجستيات» في أعمال وأجندة المنتدى الاقتصادي العالمي والمقام في دافوس حالياً.

واستعرضت الجلسة تجربة حكومة الإمارات في المجال الاقتصادي، وأهمية مكانة وموقع الدولة الذي يربط أسواقاً تشكل معاً نحو 40% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و60% من سكان العالم، كما أنها بوابة الطريق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال المشاركة «أن العالم يتجه إلى اقتصادات أكثر ديناميكية متسارعة التغير، وسوف يشهد نمواً كبيراً وظهور كيانات اقتصادية رائدة في مختلف القارات حول العالم، لذا لا بد من رسم مستقبل اقتصاد العالم على أسس أكثر توازناً في فرص العمل والقطاعات المختلفة».

وأكد سموه«اجتماعات العام الحالي مع المنتدى الاقتصادي العالمي تكتسب أهمية خاصة، نظراً لكونها المنصة العالمية الأبرز لتعزيز الحوار الدولي حول سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والتعامل مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية على المستوى الدولي، فضلاً عن توفير الحلول للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات القادمة».

ويشارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، إلى جانب 12 وزيراً ومسؤولاً حكومياً إماراتياً في أعمال المنتدى الذي يشهد كذلك مشاركة أكثر من 2000 من قادة ومسؤولين حكوميين ومؤثرين اجتماعيين، يمثلون نحو 100 دولة حول العالم، لمناقشة أجندة المنتدى في دورته الحالية والتي تتناول سبعة محاور رئيسة في البيئة، الاقتصاد، التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، والمجتمع، والصناعة، والسياسات الحكومية.