البرلمان العربي للطفل يستعد لجلسته الثالثة

الشارقة (الاتحاد) بحثت اللجنة المنظمة لأعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل استعداداتها ومهامها بشأن برنامج استضافة أطفال الوطن العربي الأعضاء في البرلمان المشاركين في الجلسة المقبلة، والتي تستضيفها الشارقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال الفترة من 9 إلى 17 من فبراير المقبل.

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل توزيع الأدوار بين أعضاء اللجنة المنظمة والذين تم تكليفهم من قبل كوادر الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل والأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمهام الموكلة على عاتق أعضاء اللجنة.

واستعرض الباروت مع أعضاء اللجنة توزيع آليات العمل استناداً إلى تكامل الأدوار بين مختلف أعضاء اللجنة المنظمة وتواصلهم مع الشركاء والجهات المتعاونة في أعمال الجلسة الثالثة، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجهوزية والاستعداد التام للقيام بتنفيذ مختلف الأعمال واستضافة أطفال الوطن العربي على أكمل وجه إلى جانب وضع الخطط اللازمة وانتقاء الورش التدريبية التي تثري خبرات الأطفال البرلمانية والمجتمعية وتسهم في بناء الشخصية.

وأشار الباروت إلى أهمية التحضيرات والاطلاع على الاستعدادات التي تمضي بوتيرة متكاملة لتعكس تطلعات البرلمان وفق منظومة أهدافه في تأسيس وتأصيل الحالة البرلمانية في عالم الطفولة من خلال تضافر الجهود لإعداد أعمال الجلسة والبرامج الملحقة لتحقق تلك الغايات، موضحاً أن الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل وجهت الدعوة من خلال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لأطفالها النواب المعتمدين للمشاركة في أعمال الجلسة المقبلة.

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