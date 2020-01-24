العين (وام) قدم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أمس، واجب العزاء في وفاة سالم بن هيف الأحبابي، وذلك خلال زيارته مجلس فلج هزاع في مدينة العين. كما قدم واجب العزاء، الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان. وأعرب الشيوخ عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لهادف بن هيف الأحبابي وعلي بن هيف الاحبابي وأسرة الفقيد وذويه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليفة بن محمد بن خالد والشيوخ يعزون في وفاة سالم الأحبابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.