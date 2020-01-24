«المرح للصحة واللياقة».. إبداع وسعادة وابتكار

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت فعاليات مهرجان «المرح للصحة واللياقة 2020» إقبالاً كبيراً من جانب الطلبة وأفراد المجتمع، والذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع 53 مؤسسة متخصصة، ويقدم من خلاله نخبة كبيرة من الخدمات الصحية والترفيهية والرياضية المجانية لجمهور الدورة التاسعة، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث قدمت المؤسسات كافة، عروضاً رائعة لاستقطاب جمهور المهرجان، وتشجيع كافة الفئات العمرية على ممارسة السلوكيات التي تحقق لهم الصحة والسعادة والإنجاز في الحياة والعمل.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «إن المركز يستهدف خلال المرحلة الأولى من المهرجان استقطاب نحو 30 ألف مواطن ومقيم ليستفيدوا من فعاليات المهرجان في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى أربعة أيام وخلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، حيث تقوم نخبة من المؤسسات الصحية والرياضية والترفيهية بتقديم عروضها الرائعة بالمجان لكافة أبناء المجتمع، وهو أمر إيجابي يحقق شعار الدورة الجديدة للمهرجان وهو «معاً لمجتمع إماراتي مستدام».

وأشار إلى أن الجميع متفاعل مع الفقرات والتدريبات الرياضية من كاراتيه وملاكمة وكرة قدم وسلة وطائرة، بجانب الاشتراك في بطولة الجو جيتسو التي ينظمها المركز في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية التابعة لـ«أبوظبي التقني» طوال العام الدراسي، وتختتم دوراتها الحالية خلال المهرجان لتشجيع الطلبة والشباب على احتراف هذه اللعبة التي باتت مصدراً لإعجاب وتفاعل أبناء المجتمع بشكل عام لما لها من فوائد عديدة تتحقق من خلالها منظومة «المرح والصحة واللياقة» التي يسعى نحوها «أبوظبي التقني» من خلال هذا المهرجان الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، لبناء أجيال إماراتية قادرة على الإبداع والابتكار في كافة المجالات بما يلبي متطلبات التطور الحضاري الذي تعيشه الدولة حالياً ومستقبلاً.

من جهته، قال الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لـ«أبوظبي التقني»: إن جمهور المهرجان خاصة من المواطنين والمواطنات تفاعلوا بشكل لافت مع طالبات كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة للمعهد، حيث قدمت الطالبات عروضاً توضيحية للتخصصات الستة الموجودة في الكلية وهي بكالوريوس العلوم في التمريض والبكالوريوس والدبلوم العالي في الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والإسعاف الطبي والطوارئ، ومؤخراً البكالوريوس في علم النفس للمرة الأولى، حيث تعمل الكلية على استقطاب المزيد من المواطنين في مختلف التخصصات المطلوبة في المؤسسات الصحية بالدولة، بما يحقق هدف استراتيجي هام ألا وهو توطين القطاع الصحي.

وأضاف:«تسعى كلية فاطمة للعلوم الصحية خلال تواجدها بمنصة ضخمة في المهرجان، إلى استقطاب طلبة الثانوية العامة وغيرهم للالتحاق بالكلية، عبر تعريفهم بأهم التخصصات المتوافرة ومنها التمريض، والعلاج الطبيعي، والإسعاف، وطب الطوارئ، فيما استعرضت طالبات الكلية كيفية إسعاف المرضى وإنقاذهم من لدغات الحشرات، والإصابات المختلفة كالكسور والجروح، والإنعاش القلبي الرئوي». ومن جهته، دعا علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»، العائلات وأبناء المجتمع عامة لحضور فعاليات المهرجان التي تتواصل اليوم الجمعة وغداً السبت بداية من الثالثة عصراً وحتى الثامنة مساءً، للاستفادة من الخدمات الثرية والمتنوعة والمجانية التي تناسب جميع المراحل العمرية، لافتاً إلى أن فعاليات المهرجان ستتواصل في مختلف إمارات الدولة على خمس مراحل وحتى 20 فبراير المقبل. وتشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في المهرجان، بعرض مشروع «إعادة تدوير البلاستيك» الذي يهدف إلى المحافظة على البيئة، حيث يقوم المشاركون من أصحاب الهمم بفرز العلب البلاستيكية بغرض استخدامها في صناعة الملابس.