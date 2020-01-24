عبدالله بن زايد يستعرض التعاون مع «الاتحاد الأوروبي» في «إكسبو»

بروكسل (وام) التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في بروكسل جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالمعرض الدولي «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والعراق واليمن.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة إلى جانب دعم التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه رحب جوزيب بوريل بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين الجانبي، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية في المجالات كافة.

حضر اللقاء محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا.

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