عصابة آسيوية تستولي على 6 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

أحالت النيابة العامة في دبي عصابة مكونة من 6 آسيويين إلى الجنايات بينهم ثلاثة «غيابياً»، لتورطهم في عمليات تزوير مستندات واستصدار شريحة هاتف بدل فاقد، ليتمكنوا من الاستيلاء على 6 ملايين و200 ألف درهم من حسابات بنكية لسيدة أعمال وعميلة لدى أحد البنوك المحلية.

ووفق التحقيقات فإن الواقعة تعود إلى مارس 2019، حين طلب مسؤول من أحد البنوك التدقيق على عدد من التحويلات الضخمة من ثلاثة حسابات تخص سيدة أعمال وعميلة لدى البنك إلى حسابات لدى عدة بنوك داخل الدولة، فتم التواصل بشركة المجني عليها للاستيضاح فتبين أنها خارج الدولة، ورداً على استفساره بشأن التحويلات أكدت له المجني عليها أنها لا تعلم شيئا ولم تقم بأي تحويل يذكر.

وبالتحقيق، تبين أن المتهمين زوروا رخصة وأوراقا رسمية تثبت أنهم أصحاب الشركة الشاكية التي تعود ملكيتها للمجني عليها ووالدها، ومن ثم تمكنوا من الذهاب إلى إحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات وطلبوا منها إصدار شريحة بدل فاقد، تمكنوا عبرها من تلقي رسائل البنك، ثم كلفوا امرأة بالاتصال بالبنك وأجابت على الأسئلة التعريفية السرية الخاصة بالمجني عليها، وهو ما مكنهم من طلب إصدار بطاقة سحب حصلوا عليها من خلال إحدى خدمات التوصيل السريع. وبعد أن استلموا البطاقة باشروا بإجراء عدد من عمليات التحويل من الحسابات الثلاثة التي تعود للمجني عليها على حسابات أخرى، فضلاً عن عمليات سحب نقود من الصراف الآلي على عدة دفعات ليصل إجمالي المبالغ المنهوبة إلى 6 ملايين و200 ألف درهم.