«توعية ورعاية الأحداث» تكرّم الرعاة والشركاء

دبي (الاتحاد)

أقامت جمعية توعية ورعاية الأحداث، أمس حفلها السنوي الختامي، لتكريم الرعاة والشركاء الذين دعموا وساندوا الجمعية، وذلك في حفل بنادي ضباط الشرطة بدبي، حضره الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية واجب التطوعية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والجهات المشاركة.

وألقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، كلمة بمناسبة الحفل قال فيها: أود أن أتقدم نيابة عنكم جميعاً بالتحية والتقدير للقيادة الرشيدة، ولمجلس الوزراء الموقر، على المبادرة الرائعة، والانطلاقة الواعدة المتمثلة في اختيار شعار هذا العام «عام الاستعداد للخمسين» والذي من خلاله تؤكد القيادة الرشيدة على أنها تؤصل وتوثق تجربتها خلال الخمسين سنة الماضية من عمر الاتحاد لتكون نبراساً للأجيال القادمة والاحتفال بما تحقق، وذلك في احتفالات اليوم الوطني 2021 لدولة الإمارات، وكذلك استعدادها لإطلاق الخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة.