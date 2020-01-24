من أجل الحب سرقت الذهب

دبي (الاتحاد) خانت خادمة الأمانة من أجل صديقها الذي يمر بأزمة مالية خانقة وأقدمت على سرقة خواتم ذهب من صاحب المنزل الذي تعمل به تقدر قيمتها بـ 13 ألف درهم لكنها لم تتمكن من الفرار وتم القبض عليها وعلى صديقها لتتم إحالتهما للنيابة ثم لمحكمة جنايات دبي التي وجهت للمتهمة الأولى تهمة السرقة وإلى المتهم الثاني تهمة حيازة ذهب مسروق.

ووفق التحقيقات فإن المجني عليه اكتشف سرقة الخواتم وتعود ملكيتها إلى زوجته وبسؤال المتهمة أنكرت الأمر، وبعد مرور أسبوع خرجت المتهمة من المنزل فاتصل «المدعي» عليها فلم ترد عليه فتأكد أنها من سرقت الخاتمين فاتصل بالشرطة وبالتحقيق معها أقرت أن صديقها كان يمر بأزمة مالية فسرقت الخاتمين لتساعده من دون علمه بعملية السرقة.

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