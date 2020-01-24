الدعوة للالتزام بـ «المسار الأيمن» عند القيادة البطيئة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات ضمن حملة «درب السلامة» إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة لسلامة الجميع، الأمر الذي يسهم في تعزيز السلامة المرورية، ويقلل من الحوادث المرورية. وأوضحت أن عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية والقادمة من الخلف أو من جهة اليسار، يعد مخالفة ويعاقب مرتكبها بدفع غرامة مالية بقيمة 400 درهم. ووصفت هذا السلوك بأنه تصرف غير لائق وغير حضاري كونه يعد مخالفة صريحة، وقد يأتي بعواقب لا حصر لها تؤثر على حركة السير والسلامة المرورية، كونها تتسبب بعرقلة حركة السيارات وخلق حالة من الارتباك.

كما رصدت كاميرات «شرطة أبوظبي»، عبر فيديو نشرته مؤخراً عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كيفية إصرار قائدي بعض المركبات على السير في الحارة اليسرى على طريق سريع، رغم القيادة بسرعة بطيئة تعرقل حركة السير والمرور، ما دفع المركبات الخلفية إلى تجاوزه من اليمين بصورة خاطئة.

ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات على الطرق الداخلية والخارجية إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وعدم تجاوز وتخطي المركبات التي تسير أمامهم من اليمين، نسبة لما يمثله التجاوز من اليمين من خطورة كبيرة، ويتسبب في وقوع حوادث مرورية أليمة، وقد ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

كما دعتهم إلى ضرورة الانتباه، وعدم تغيير مسارهم إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حالة وجود مسافة كافية بينهم وبين المركبات الأخرى، ما يمكنهم من الانتقال بأمان إلى المسارات التي يقصدونها، وحثهم على الالتزام باستخدام الإشارات الضوئية في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.