63 عمود إنارة في ميناء الصيادين بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن وزارة تطوير البنية التحتية بدأت بتركيب 63 عمود إنارة في ميناء الصيادين «الميدان»، بمواصفات عالية الجودة، تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف أن الأعمدة توزعت على مداخل المراسي وعلى كاسر الأمواج، وفي الأماكن الحيوية، لتضيء المكان للصيادين أثناء وجودهم ليلاً، لافتاً إلى أن الميناء يضم 440 مرسى، بينها 30 مرسى مخصصة للقوارب الخشبية «اللنشات»، بالإضافة إلى مواقف للسيارات.

وأشار إلى أن فترة تركيب الأعمدة تستغرق أكثر من شهر، وبعد الانتهاء منها، ستقوم الجمعية بتركيب كاميرات مراقبة وسياج للميناء وبوابات، للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والحد من السلوكيات الخاطئة داخل المرسى.

وقال جاسم غانم، إن جمعية الصيادين تحظى بدعم واهتمام كبيرين من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وبمتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الصيادين المواطنين، وتوفير كافة احتياجاتهم الضرورية لهم من مستلزمات الصيد، وتشجيعهم على الاستمرار في مهنة الآباء والأجداد، والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.