اختتام الاختبارات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

رأس الخيمة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اختتمت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم الاختبارات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في مسجد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي بمنطقة النخيل.

وأشاد الشيخ صقر بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم بحسن تنظيم الاختبارات النهائية وقوة المستويات التي تشهدها الجائزة عبر المنافسات القوية بين المتسابقين، مشيراً إلى أن الإنجازات التي قدمتها الجائزة في هذا العام تترجم رؤية القيادة الرشيدة التي تشجع دائماً على الريادة والتميز، مشيداً بدور مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتعاونه الفعال مع الجائزة ما ساهم في نجاحها.

وشهد أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة ختام الاختبارات النهائية للإناث، وقال إن المسابقات شهدت منافسات متميزة بين المشتركات اللاتي أثبتن جدارتهن للوصول إلى المراكز الأولى في الجائزة.. وأضاف: تم تنظيم الاختبارات النهائية للجائزة على مدار 6 أيام، وكانت للذكور في مسجد الشيخ سلطان القاسمي وللإناث في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة، وشملت مسابقات عدة، ونظمت الجائزة في اليوم السادس مسابقة موظفي المؤسسة في مقر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه.

وأشار أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام الجائزة ورئيس اللجنة العليا المنظمة إلى أن الاختبارات النهائية مرت بنجاح وتميز، حيث تأهل 395 من أصل 1600 متسابق في المسابقات المتنوعة، وسيتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة المقبلة.