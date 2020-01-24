الامارات | «الصحة» تنال 11شهادة اعتماد جديدة لمختبراتها

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنال 11شهادة اعتماد جديدة لمختبراتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 11 شهادة اعتماد لمختبراتها خلال عام واحد، وحصلت على تكريم من مركز الإمارات الدولي للاعتماد (EIAC).

واعلنت الوزارة أن لديها الآن أكبر شبكة من مختبرات ISO المعتمدة في المنطقة، بعد وصول عدد شهادات الاعتماد إلى 14 شهادة.جاء ذلك في حفل أقيم في ديوان وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي، بحضور وكيل الوزارة الدكتور محمد سليم العلماء، والوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وممثلين من مركز الإمارات الدولي للاعتماد.

وهنأ الدكتور محمد سليم العلماء موظفي الوزارة بهذا الإنجاز العالمي، الذي يشكل قيمة مضافة تؤكد كفاءة أداء الوزارة، وتطلعها لتعزيز ريادتها في خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الحصول على شهادة ISO يعتبر أعلى مستويات الاعتمادات العالمية للمختبرات الطبية، والذي تطبقه أعرق مؤسسات الرعاية الصحية الأميركية والأوروبية كمنهجية عالمية لبناء أنظمة المختبرات الطبية عالية الجودة.

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وأكد أن الوزارة حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة في أكثر من 100 مختبر طبي، ضمن مرافقها لترسيخ موقعها التنافسي في مجال الرعاية الصحية، ما يعزز من صورة الإمارات كدولة رائدة إقليمياً في مجال الخدمات المخبرية التشخيصية.

ولفت الدكتور حسين عبدالرحمن الرند إلى أن الوزارة تفخر بتقديم أفضل الخدمات في مختبراتها، بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في إجراء التحاليل المتعلقة بالأنسجة، مثل التشخيص المبكر للأورام، ومختبر علم أمراض الدم والكيمياء الحيوية، ومختبر علم أمراض الطفيليات، ومختبر قسم المناعة، ومختبر علم أمراض الأنسجة، ومختبر التشريح.

- الإنجاز يشكل قيمة تؤكد كفاءة «الصحة» وتطلعها لتعزيز ريادتها.