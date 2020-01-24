الامارات | 6 تعليمات للوقاية من فيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تعليمات للوقاية من فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مطار أبوظبي الدولي، أمس، أنه بدأ تفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين لضمان سلامة المسافرين، وذلك تزامناً مع بدء انتشار سلالة جديدة من فيروس «كورونا».
وطالبت سلطات المطار في تغريدة نشرتها على صفحات المطار على مواقع التواصل الاجتماعي، المسافرين إلى الصين باتباع مجموعة من التعليمات والإرشادات للوقاية من فيروس «كورونا» الجديد
وهذه الإرشادات هي:
1- تجنب الحيوانات الحية أو الميتة وأسواق الحيوانات والمنتجات التي تأتي من الحيوانات، مثل اللحوم غير المطهية.
2- تجنب الاختلاط بالمرضى المسافرين.
3- غسل اليدين كلياً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
4- استخدام مطهر الأيدي، إذا لم يتوافر الصابون والماء.
5- تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس.
6- عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.
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