الامارات | «مطارات دبي»: إجراء وقائي تجاه فيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مطارات دبي»: إجراء وقائي تجاه فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن «مطار دبي الدولي سيُخضع كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري». وتم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا) في الصين، الذي يسبب أعراضاً تشبه أعراض الالتهاب الرئوي، وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في الصين إلى 17 حالة وفاة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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