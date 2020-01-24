الامارات | «مواصلات الإمارات» تؤمّن سلامة الطلبة بـ 5117 مشرفة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مواصلات الإمارات» تؤمّن سلامة الطلبة بـ 5117 مشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير حسابات بمكتب كبار المتعاملين في مؤسسة مواصلات الإمارات، جاسم الشاعر، بأن عدد المشرفات التابعات للمؤسسة على مستوى الدولة بلغ 5117 مشرفة يعملن في الحافلات التي تقدم خدمات النقل لوزارة التربية والتعليم وفق المراحل المحددة، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي الفني للتدريب المهني، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومجموعة أخرى من المدارس الخاصة المتعاقد معها.

وأكّد حرص المؤسسة على اتباع وتطبيق أعلى معايير السلامة خلال عملية نقل الطلبة، من خلال تأهيل وتدريب المشرفة على القيام بمهامها الوظيفية المنوطة إليها، مشيراً إلى أن أهم المسؤوليات التي تتولاها المشرفة تبدأ من التأكد من جاهزية الحافلة ونظافتها، ومعرفة منازل الطلبة المنقولين، إلى جانب مساعدة الطالب في صعود الحافلة بهدوء ونظام، والتأكد من خلوها من الطلبة بعد انتهاء الرحلة المدرسية، أو من أي مخاطر قد يتعرضون لها. وأشار إلى أن المشرفة لها دور إرشادي يتمثل بالإسهام في رفع نسبة وعي الطلبة، وتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها خلال الرحلة لضمان سلامتهم، وتعريفهم بوسائل السلامة وأنظمة الطوارئ المصممة في الحافلات وآلية التعامل معها واستخدامها حسب الظروف المختلفة التي قدد يتعرضون لها. وأوضح أن مشرفات النقل والسلامة يخضعن لدورات تدريبية معدة بشكل يحقق أعلى معايير السلامة والتوعية، بمعدل 12 ساعة تدريبية في العام الواحد لكل مشرفة، وتم إطلاق ما يعرف بالحقيبة التدريبية لمشرفي النقل والسلامة في المؤسسة تحتوي على مجموعة من الدورات التدريبية منها (التوعية الوظيفية، والسلامة المرورية، وأخلاقيات العمل، وأعمال الدفاع المدني).