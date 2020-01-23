محمد بن زايد وميركل: الحلول السلمية تخدم ليبيا

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من معالي أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، تناول العلاقات الثنائية، والأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان -خلال الاتصال الهاتفي- آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها ونتائج «مؤتمر برلين» الذي استضافته ألمانيا مؤخراً.

وقال سموه على «تويتر»: «تلقيت اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية، ناقشنا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية ونتائج «مؤتمر برلين حول ليبيا»، وأهمية إيجاد حلول سلمية تخدم تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار».

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