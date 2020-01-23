بدعم الإمارات.. افتتاح أكبر مركز للإنزال السمكي في الساحل الغربي باليمن

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم الأربعاء، أكبر مركز إنزال سمكي في الساحل الغربي باليمن الشقيق وذلك في منطقة الفازة بمديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة بعد أن استكملت إعادة تأهيل المشروع.

ويضم المركز، الذي تم تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، ساحة كبيرة لبيع الأسماك ومخزناً من 12 حجرة لأدوات الصيد ومبنى إدارياً من 8 غرف و12 دورة مياه وخمس غرف لتخزين الأسماك وقاعة اجتماعات وحجرتين للمولد الكهربائي ومسجدا وثلاث غرف للحراسة وبوابتين رئيسيتين ومقراً لجمعية الصيادين يتكون من أربع غرف.

وجاء تنفيذ هذا المشروع بديمومة متواصلة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ الوهلة الأولى لتحرير مناطق الساحل الغربي الممتد من باب المندب جنوب غرب وحتى النخيلة شمال غرب بهدف إرساء عوامل الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتحسين دخل الفرد في الساحل ليعيش بكرامة.

وعبر الصيادون بمنطقة الفازة عن فرحتهم بافتتاح هذا المشروع الذي انتظروه طويلاً ليحقق حلمهم ويعيدهم لممارسة مهنتهم لكسب الرزق.

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وقال عبدالله الحبيشي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي، إن هذا المشروع يستفيد منه أكثر من 3000 صياد في مركز منطقة الفازة والمناطق المجاورة، مشيراً إلى أن المشروع يعد الـ 24 من بين جملة المشاريع التي نفذتها الهيئة على امتداد الساحل الغربي، وأكد أن المشاريع التي جرى تنفيذها وافتتاحها في الساحل الغربي بدعم إماراتي، أسهمت بصورة مباشرة في التخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين وإعادة الحياة للأهالي في مختلف قرى ومناطق الساحل.

من جهته أكد حسن هنبيق مدير عام مديرية التحيتا أن قرية الفازة تشهد اليوم حركة تنموية بافتتاح هذا المركز الحيوي الهام الذي يستفيد منه أهالي الفازة والمناطق المجاورة، وأكد أن مثل هذه المشاريع ستعود بالنفع على الصيادين وأسرهم الذين حرموا منها سابقاً واليوم تعيد دولة الإمارات الحياة للفازة و أهلها.

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يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنشأت وأعادت تأهيل 24 مركزاً للإنزال السمكي ووزعت 500 صندوق من معدات الصيد على الصيادين لتشمل الاستفادة من هذه المشاريع 24 ألف صياد يتوزعون على 50 قرية على امتداد الشريط الساحلي.