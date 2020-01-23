الامارات | بالأسماء ..حاكم الشارقة يعتمد 93 منحة للدراسات العليا في جامعة الشارقة‎

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 93 منحة للدراسات العليا "دكتوراه وماجستير" في جامعة الشارقة قائمة الأسماء: 1- فيصل محمد صالح أحمد صندل

2- جاسم عبدالله محمد أحمد المازمي

3- زينب يوسف محمد لشكرى البلوشي

4- نوف سعيد جمعة مبارك الضرس

5- موزه عبدالسلام سالم الدرمكي

6- أسماء محمد علي الجويعد آل علي

7- عائشة محمد علي حداد المازمي

8- جهان خميس راشد الظنين النقبي

9- عوشه سعيد عبيد خميس الطنيجي

10- سالم راشد أحمد إبراهيم النقبي

11- مها إبراهيم علي حاج العلي

12- منى محمد عبدالرحمن عبدالله آل علي

13- سيف يوسف أحمد الريس الحمادي

14- إيمان إبراهيم أحمد عبدالله آل علي

15- رفيعه علي يوسف عبدالله آل علي

16- مريم علي أحمد صالح المنصوري

17- فاطمه راشد عبدالله ماجد المعلا

18- فهد علي محمد عبدالله الحمادي

19- عبدالله جعفر أحمد صالح محروس

20 - عبدالرحيم أحمد الزرعوني

21- خديجة كامل سعد

22- مهره أحمد جاسم بوعصيبه آل علي

23- راضيه أحمد محمد سليمان المازمي

24- ميثاء محمد عبدالكريم الزرعوني

25- مها محمد عبدالله علي المالك

26- محمد خليفه عبدالله بن هويدن الكتبي

27- مريم عبدالله محمد راشد النقبي

28- خلود عبدالرحمن مراد آل علي

29- يعقوب يوسف محمد لشكرى البلوشي

30- زبيده علي حسن طيفي المازمي

31- يوسف محمد سالم عبدالله الحمادي

32- سعاد محمد أحمد الحوسني

33- بلقيس عيسى عبدالرحمن الهياس

34- خالد محمد حمد الزري الشامسي

35- فاطمه محسن منصر أحمد العمري

36- عبير سيف يوسف بن ثاني آل علي

37- عبدالله محمد عبدالله القيسي الحمادي

38- علياء حمد سالم سويدان الكعبي

39- عقبه عبدالله محمد عبدان النقبي

40 - مهره هشام عبدالله عبدالرحيم الملا

41- حصه عبدالله محمد عبدالله السوقي

42- عنوف مهير عبيد مبارك الكتبي

43- أمل سعيد سليمان السويجي الزعابي

44- مريم حميد سعيد حميد آل علي

45- فاطمه أحمد حسين كاظم الكاظم

46- زهره محمد مصطفى

47- أمينه محمد علي خميس العبيدلي

48- خالد عبدالرحيم عبدالعزيز الزرعوني

49- خالد أحمد محمد حسن آل علي

50 - فاطمه عبيد حميد عبدالله المهيري

51- علي أحمد علي محفوظ بامطرف

52- عبدالله سالم خميس مسلم النقبي

53- مكتوم راشد سعيد خلفان شرار

54- اسماعيل إبراهيم محمد أمين البلوشي

55- ميثاء جاسم محمد سيف الشامسي

56- فاطمه غلوم حسن البلوشي

57- عائشة محمد علي خميس العبيدلي

58- أمنة محمد حسن سالم العبيدلي

59- ريم محمد عبدالله محمد العلي

60- مريم عبدالمجيد محمد علي عبدولي

61- آمنه عبدالرحمن عيسى السركال آل علي

62- موضي عبيد مبارك خديم الجابري

63- العنود حميد عبدالله بن درويش آل علي

64- علي سالم محمد سالم العويس

65- منى جاسم عبدالله محمد آل علي

66- مريم جاسم ناصر عواسيه الزعابي

67- مريم يوسف كريم عيسى المازمي

68- عنود علي اسحاق حسين اميري

69- منيره حسن عبدالله حسن آل علي

70- أحلام داود سليمان علي البلوشي

71- مهره سيف عبدالرحمن مويزه العلي

72- جواهر عبداللطيف عبدالرحمن الملا

73- ميره عبيد مبارك خديم الجابري

74- فاطمه سالم محمد الزوين المهيري

75- هند عبدالله علي سلطان المسافري

76- نفيسة محمد بلال فرحان الياسي

77- مريم علي عبيد المنصوري

78- آمنة حامد مبارك حامد الدرمكي

79- عبدالرحمن علي عبدالرحمن آل علي

80- وفاء محمد أحمد بن جمعوه اليحيائي

81- ريم موسى أحمد حكيم موسى

82- مريم علي عبيد بن طويرش الكتبي

83- ساره حسن عبدالله حسن آل علي

84- عبدالله عارف محمد حسن الشريف

85- حمدان سليمان عبدالله الكابوري النقبي

86- خميس محمد أحمد محمد النقبي

87- سالم علي سعيد خلف النقبي

88- عبيد علي محمد مخلوف الكندي

89- أحمد محمد أحمد النقبي

90- يوسف داود سليمان سعيد الظهوري

91- أحمد رمضان أحمد رمضان الحوسني

92- حسن سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي

93- منصور درويش أحمد محمد الشيزاوي Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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