كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن العلامة التجارية النمساوية لا برغر تصل إلى دبي وصلت العامة التجارية الشهيرة في فيينا لا برغر لاول مرة إلى دبي مع افتتاح فرعها الجديد في مول الإمارات. هذا هو الافتتاح الدولي الأول للعلامة التجارية، وتتميز القائمة بأطباق البرغر المميزة مثل برغر جبن اللحم البقري المسمى “Worth Melting For” الذي يأتي مع صلصة الجبن. وتتميز وجبات البرغر الأخرى في القائمة بمكونات مثل التين والتمر وجبن الماعز والموز المشوي وزبدة الفول السوداني والأناناس والجبن الكريمي والفلفل الحلو. Advertisements كما تقدم العلامة التجارية البرغر النباتي مع خيارات فطائر الحمص والكوسا والفشار، مع الكعك الكامل الخالي من الغلوتين. وتشمل أصناف الكاري الأفوكادو والمانجو في برغر سان فرانسيسكو (56 درهم) أو جبنة الفيتا والخضار المشوية وبرغر المايونيز البرتقالي البرتقالي (56 درهم). ويمكن للضيوف أيضًا صنع البرغر الخاص بهم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القائمة على البطاطا المقلية، وكذلك سلطات متنوعة للاختيار من بينها، بحسب موقع caterermiddleeast.

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