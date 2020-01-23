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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 23 يناير 2020

بالصور| أسطول من سيارات بنتلي في افتتاح صالتها بأبوظبي

وصل أسطول من سيارات بنتلي إلى أبوظبي هذا الأسبوع للاحتفال بالماركة البريطانية التي كشفت النقاب عن صالة العرض الجديدة في العاصمة.

وتوافد العديد من عشاق العلامة التجارية الفاخرة إلى الصالة الجديدة في الخالدية، لإلقاء نظرة على مجموعة مختارة من السيارات اللامعة الثمينة.

وشهد الافتتتاح عرض الكثير من البضائع كالملابس والألعاب اللينة والمحافظ والعطور احتفالاً بوصول العلامة التجارية الشهيرة إلى أبوظبي، بحسب ذا ناشيونال.

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ويأتي كشف النقاب عن هذا المكان الجديد في أعقاب الاحتفال بالذكرى المئوية لبنتلي الذي استمر لمدة عام، والذي توج بتوافد عشاق بنتلي من جميع أنحاء العالم في دبي للمشاركة في تجمع مذهل يضم 100 سيارة.