كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم متوسطي جديد يفتتح في دبي

تم افتتاح مطعم Toplum الجديد المستوحى من المأكولات المتوسطية في دبي.

يقع المطعم في مردف سيتي سنتر، وقد تم تأسيسه من قبل شيخة المهيري التي تقف أيضاً وراء Society Café & Lounge.

ويتميز منفذ F&B بتصميم داخلي بسيط ويعمل بمكونات بسيطة، وتُترجم الأطباق مجموعة متنوعة من الثقافات والأذواق من المنطقة، بالإضافة إلى التركيز على تناول الطعام الاجتماعي، حيث يتم إعداد وجبات الطعام لمشاركتها بين الأصدقاء والعائلة.

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وتم تقسيم المطعم إلى مناطق وظيفية مختلفة، ولتناول الإفطار، يمكن للضيوف اختيار خبز السبانخ المسطح مع البشاميل وصفار البيض وجبنة القشقوان أو كخيار صحي يمكن للضيوف اختيار خبز الفطر مع جبن الكاجو والعجين المخمر والثوم المعمر.

كما يقدم المطعم ريزو الدجاج الذي يتميز بالبازلاء الخضراء والفطر وخلطة الكمأة أو برغر الكمأة الذي يضم الأنجوس الأسود وجبنة جرافيرا وصلصة اللحم المقدد وأيولي الكمأة.

وتتميز قائمة الحلوى بالفستق سوفليه والفلفل الحار المملح. ويقدم Toplum أيضًا قائمة للأطفال تضم أطباق البيض المخفوق والبيتزا ومعكرونة بومودورو، بحسب موقع caterermiddleeast.