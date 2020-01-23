وزارة الدفاع تنظم ورشة تعريفية لمفهوم الابتكار

أبوظبي (وام) نظمت وزارة الدفاع أمس تحت رعاية معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ورشة تعريفية لمفهوم الابتكار في فندق الشانغريلا بأبوظبي، بحضور منتسبي وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجندي الخدمة الوطنية.

ورحب اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة بالحضور في افتتاح أعمال الورشة، والتي تعقد بالتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع وقطاع الاستراتيجية والابتكار بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد اللواء الهاشمي في كلمته الترحيبية دعم وزارة الدفاع برامج ومبادرات ومشاريع مجلس الوزراء من خلال المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والفعاليات الحكومية، وذلك في إطار تطوير العمل المؤسسي، وقد أطلقت وزارة الدفاع في هذا المجال مبادرة منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي والتي تعتبر مظلة شاملة لجميع محاور التميز المؤسسي. وتضمنت الورشة محاضرة ألقتها هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وتضمنت أبرز محاور الورشة شرح استراتيجية الإمارات للابتكار، توضيح مفاهيم الابتكار، وتوحيد معاييره.

وتهدف الورشة إلى تعزيز مفاهيم الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر 2014، والتي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم ما يعزز القدرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات.

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