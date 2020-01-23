أطلقتها «تنمية المجتمع» بالتعاون مع عدد من الجهات في أبوظبي.. أنشطة رياضية لكبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت المرحلة الأولى والتجريبية من برنامج الأنشطة الرياضية لكبار المواطنين، التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع كل من مؤسسة التنمية الأسرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حيث افتتحت الدائرة التسجيل لكبار المواطنين للمشاركة في الأنشطة البدنية واتباع حياة صحية.

وأوضحت الدائرة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي لدى فئة كبار المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة بشكل دائم، واتباع نظام غذائي صحي، وتأكيد الحرص على تمكينهم وتقديم الرعاية لهم، والذي يجسّد مساعي إمارة أبوظبي في تعزيز نمط حياة صحي لكبار المواطنين.

إذ تعد ممارسة الرياضة أحد العوامل الرئيسة في الحصول على حياة صحية.

وأكدت الدائرة أنه من الواجب الاهتمام بفئة كبار المواطنين وتحسين جودة حياتهم، بما يمكنهم من الاستمرار في العطاء، وتعزيز علاقاتهم الاجتماعية من خلال انخراطهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة، وتوفير بنية تحتية تناسبهم وتشجعهم على المشاركة الفاعلة والدائمة في المحافل المجتمعية كافة، حيث إنهم يشكّلون حجر زاوية في المجتمع، ومصدر الإلهام والصبر والإرادة والبناء ومخزوناً فكرياً يساهم في خلق جيل واعٍ بمسؤولياته وملتزمٍ بثقافته وعاداته وتقاليده.

وحرصت الدائرة والشركاء الاستراتيجيون في البرنامج على ضمان تطبيق أرقى المعايير المعمول بها عند تنفيذ البرنامج، من خلال تأهيل كافة المراكز المستضيفة بشكل متكامل، وتوفير مدربين رياضيين متخصصين ومؤهلين وفق أسس علمية منهجية.

وستقام الأنشطة البدنية المتنوعة، والتي تستمر لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الأحد المقبل 26 يناير الجاري في 9 من المراكز التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية، وهي: مدينة أبوظبي (مركز أبوظبي، مركز بوابة أبوظبي، مركز الوثبة)، ومدينة العين (مركز العين، مركز رماح، مركز الهير)، وفي مدينة الظفرة (مدينة زايد، فرع السلع، ومركز المرفأ). يأتي برنامج الأنشطة الرياضية لكبار المواطنين ضمن مبادرة «كن رياضي»، المبادرة المجتمعية الرياضية، التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع بالشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك ضمن مساعيها نحو توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة، من خلال خلق مجتمع نشط ومسؤول، يعيش أفراده حياة صحية وفاعلة، ما يعزز من جودة حياة المجتمع.