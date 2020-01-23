الصحة تطلق «سكري» الذكي

دبي (الاتحاد) وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة « ميرك سيرونو» الشرق الأوسط أمس لإطلاق تطبيق «سكري» الذكي حول الوقاية من الإصابة بداء السكري بين أفراد المجتمع، ويهدف التطبيق إلى رفع مستوى الوعي العام والتثقيف الصحي لمرضى السكري، ومرحلة ما قبل السكري والحد من المضاعفات المترتبة على هذه الحالات المرضية.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وباولو كارلي المدير الإقليمي للشركة.

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