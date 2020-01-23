لذوي متلازمة داون.. انطلاق أولى جلسات «المناصرة الذاتية» بدبي

دبي (الاتحاد)

انطلقت في دبي، أولى جلسات المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون، والتي تأتي في سياق محاور الاستعداد لـ«الكونغرس العالمي لمتلازمة داون - دبي 2020»، والذي فازت دولة الإمارات باستضافته للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يعقد خلال نوفمبر 2020 برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويعد الكونغرس العالمي الفعالية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستضيف إمارة دبي أكثر من 1200 من الخبراء والأخصائيين والباحثين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون متلازمة داون وعائلاتهم، حيث سيتناول المشاركون جملة من التطورات والبحث المستمر في مجموعة من المجالات المتعلقة بمتلازمة داون، بما في ذلك الصحة والتعليم والتوظيف ومستويات المعيشة والحماية الاجتماعية والقانونية والتكامل الاجتماعي والثقافي.

وكانت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، قد تسلمت راية استضافة الكونغرس العالمي، أثناء انعقاد الدورة الثالثة عشرة للكونغرس في جلاسكو باسكتلندا عام 2018.

وشهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إحدى جلسات برنامج المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون، البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة، والذي يعقد بالتنسيق مع المنظمة الدولية لمتلازمة داون «DSi» في المملكة المتحدة.

وأشادت معاليها بجلسة المناصرة التي جاءت امتداداً لجلسات تدريبية تفاعلية منتظمة للمناصرين الذاتيين، والتي شارك فيها 30 مناصراً ذاتياً من ذوي متلازمة داون على مستوى الدولة ومنحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبقراراتهم.

جاء ذلك في إطار زيارة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مقرها بمنطقة القصيص، حيث كان في استقبالها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الكادر الفني والإداري في الجمعية، بالإضافة إلى المناصرين الذاتيين من ذوي متلازمة داون ومسانديهم من مراكز ومؤسسات تمثل أنحاء الدولة كافة.

كما قامت معاليها بجولة في مركز التطوير بالجمعية، واطلعت على الخدمات التي تقدمها الجمعية، وعلى سير العمل، والتقت بالمختصين والمعلمين، وأثنت على الخدمات النوعية التخصّصية التي تقدمها الجمعية لذوي متلازمة داون وأسرهم، خاصة خدمات الفصول التعليمية والتأهيلية وفق أفضل المعايير العالمية، وتوفير برامج التقييم والمناهج التي تلبي احتياجات ذوي متلازمة داون، وعلى كافة الخدمات الأخرى من تأهيل مهني وتوظيف وتدريبات رياضية وترفيه، بما يساعد على إبراز المواهب والقدرات على أيدي مختصين ذوي كفاءة عالية في المجال.