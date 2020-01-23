«أبوظبي للمحاسبة» يستضيف «المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق»

أبوظبي(الاتحاد)

استضاف جهاز أبوظبي للمحاسبة في إطار سعيه للارتقاء بجودة التدقيق المالي في الإمارة، اجتماعات مجلس إدارة المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين، والتي عقدت في العاصمة خلال اليومين الماضيين، لتكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط اجتماعات المجلس، الذي يُعد أحد أكبر المنتديات في مجال التنظيم المستقل لمهنة تدقيق الحسابات على مستوى العالم.

وتضمن جدول أعمال الاجتماعات، التي حضرها أعضاء يمثلون الهيئات التنظيمية من 16 دولة من الدول المتقدمة في مجال مهنة التدقيق، مراجعة توصيات الدورة السابقة من الاجتماعات والتي عقدت شهر أكتوبر الماضي، ومناقشة جملة من المواضيع تضمنت التقرير السنوي للمنتدى، نسب إنجاز الخطط للعام التشغيلي 2019-2020 والخطط الخاصة بالعام التشغيلي 2020-2021. وناقشت الاجتماعات أيضاً أوراق عمل تخصصية مقدمة من إدارة المنتدى حول أطر تطوير آليات عمل المنتدى وتعزيز جودة وكفاءة عمليات تدقيق البيانات المالية على المستوى العالمي.

وقال معالي حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: «تؤكد استضافة هذه الفعالية على الثقة التي توليها كبرى الهيئات الدولية المتخصصة لجهاز أبوظبي للمحاسبة، وحرصه المتواصل على دعم مهنة التدقيق واعتماد أفضل المعايير العالمية في إعداد التقارير المالية، كما تجسد المكانة الريادية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال سبّاقاً في مجال تطبيق أطر الحوكمة والشفافية».

وأضاف معالي السويدي: «تتزايد أهمية التدقيق المالي في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، إذ يعمل تطبيق معايير التدقيق والحوكمة المعتمدة عالمياً على ضمان إدارة الموارد بكفاءة وتعزيز استدامتها. ومن هذا المنطلق، يحرص جهاز أبوظبي للمحاسبة على توفير منصات رائدة تبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المحاسبة والتدقيق المالي، وتضع الحلول الملائمة لتطويره، وفي مقدمتها اجتماعات مجلس إدارة المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين والتي تمثل إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في هذا المجال.» يذكر أن المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين هو منظمة غير ربحية تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات العملية المتعلقة بمهنة التدقيق.