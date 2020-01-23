«أبوظبي للإسكان»: «تحسن الملاءة المالية للمستفيد» شرط بدء الاستقطاع

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، أن تحسن المقدرة المالية للمستفيدين من قروض الإسكان من ذوي الدخل المحدود شرط لبداية الاستقطاع الشهري، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة، ولا تتجاوز مدة السداد 25 عاماً، أو عند انتهاء العمر الافتراضي للمسكن الممول بالقرض الآجل.

وبينت «الهيئة» رداً على أسئلة المتعاملين من المستفيدين أن فئة ذوي الدخل المحدود تعني المواطن الذي لا يزيد دخله الشهري على 20 ألف درهم، وفي حالة الزيادة عن 20 ألف درهم، من كان نصيب كل فرد من أفراد أسرته يقل عن 2500 درهم.

كما أكدت «الهيئة» عدم تطبيق الاستقطاع بأثر رجعي، بعد ارتفاع دخل ذوي الدخل المحدود، موضحة بأن الاستقطاع يبدأ عند تحسن الملاءة المالية للمستفيد، وخروجه من فئة ذوي الدخل المحدود للفترة المتبقية فقط، على ألا تتجاوز مدة السداد عن 25 عاماً، أو عند انتهاء العمر الافتراضي للمسكن الممول بالقرض الآجل.

وعن الخيارات المتاحة لذوي الدخل المحدود المستفيدين من خدمة قرض بناء مسكن آجل السداد، أوضحت الهيئة أن شركة مدن العقارية تقدم عدة نماذج للفلل السكنية لتلبي أذواق واحتياجات المستفيدين من ذوي الدخل المحدود، وبما يتناسب مع ميزانياتهم المعتمدة.

وعن محددات قيمة القرض المستحق للمواطن، أكدت «الهيئة» أنه يتم تحديد قيمة القرض وفقاً للدخل الشهري والوضع الاجتماعي لمقدم الطلب.

ورداً على سؤال بشأن تسديد القروض السكنية الممولة من البنوك بصورة شخصية في حال عدم الاستفادة من أي قرض سكني من «الهيئة»، قالت «الهيئة»، إنه لا يوجد لديها برنامج تسديد مديونية قرض سكني ممول من قبل المتعامل.

وحول كيفية التقدم بطلب للحصول على خدمات «أبوظبي للإسكان»، أوضحت «الهيئة» أنها تتم إما عبر تطبيق الهاتف الذكي الخاص بـ«الهيئة»، أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال زيارة أحد مراكز خدمة المتعاملين التكاملية التابعة لدائرة الشؤون البلدية والنقل والمنتشرة في مناطق الإمارة كافة، أو زيارة مراكز خدمة المتعاملين الخاصة بـ«الهيئة» في أبوظبي والعين، أو بالاتصال بمركز الاتصال التابع لـ«الهيئة» في خدمة التسجيل الذاتي على الهاتف رقم 026199999، أو من خلال مراكز تم للخدمة الموحدة.

لا يحتاج للتقديم على خدمات «الهيئة» سوى بطاقة الهوية الإماراتية.

وعن آلية متابعة حالة الطلب المقدم، أوضحت «الهيئة» أنها تقوم بشكل استباقي بتزويد المتعامل بأي مستجدات عن حالة طلبه من خلال الرسائل النصية القصيرة.

وفي حال رغب المتعامل بالتواصل للاستفسار عن حالة طلبه يمكنه ذلك من خلال: الاتصال على مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555، أو الحضور الشخصي إلى فروع الهيئة في إمارة أبوظبي ومدينة العين، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بـ«الهيئة»، أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ«الهيئة»، أو عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع لـ«الهيئة».