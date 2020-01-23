وفد دولي يزور «الإمارات لتحسين الطقس»

أبوظبي (الاتحاد) استقبل المركز الوطني للأرصاد في مصنع «الإمارات لتحسين الطقس» التابع له، وفداً دولياً ضم نخبة من الخبراء والباحثين والعلماء وذوي العلاقة المحليين والدوليين الذين شاركوا في فعاليات النسخة الرابعة من الملتقى الدولي للاستمطار الذي نظمه المركز مؤخراً.

ويعد المصنع الذي افتتح في 2018 أول مصنع في المنطقة لإنتاج «الشعلات الملحية» الخاصة بعمليات الاستمطار، ويقوم حالياً بإنتاج نوعين من الشعلات المستخدمة في عمليات تلقيح السحب وتصل قدرته الإنتاجية إلى 250 شعلة أسبوعياً.

وكان في استقبال الوفد الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية.

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